Aurora Ramazzotti ha confermato con un video sui social di essere in attesa del suo primo figlio e si è scusata per aver negato la notizia.

Aurora Ramazzotti ha confermato le voi in circolazione: lei e Goffredo Cerza sono in attesa del loro primo figlio. Lo scoop, lanciato da Signorini circa un mese fa, finora non era stata confermato dalla figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti perché sarebbe stato ancora troppo presto. Lei stessa ha spiegato la situazione con un video sui social in cui ha scritto: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”.

https://www.instagram.com/reel/Ci1xLa2IuTG/

Aurora Ramazzotti è incinta: la conferma

Dopo che per circa un mese è stata costretta a glissare in merito ai rumor che la volevano incinta (non aveva superato ancora il primo trimestre di gravidanza) Aurora Ramazzotti ha confermato con la sua solita ironia l’arrivo del suo primo figlio.

Nel video condiviso sui social la giovane conduttrice ha lasciato intendere quanto vissuto nello scorso mese quando l’indiscrezione sulla gravidanza ha iniziato a circolare e lei è stata costretta a negare anche con le persone a lei più care. Lo stesso Alfonso Signorini – che aveva lanciato lo scoop sul suo settimanale – ha in seguito confessato che, se avesse saputo che Aurora non aveva ancora superato il terzo mese, probabilmente non lo avrebbe svelato.

