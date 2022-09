Alfonso Signorini è tornato a confermare la gravidanza di Aurora Ramazzotti, che sarebbe furiosa con lui per aver rivelato la notizia.

Aurora Ramazzotti è tornata sui social ma non ha smentito né confermato i rumor che la vorrebbero incinta. Il direttore di Chi, Alfonso Signorini, è tornato invece a confermare la notizia e ha fatto sapere anche che Aurora sarebbe furiosa con lui per averla rivelata senza attendere il suo annuncio ufficiale. “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore, che ha anche specificato che, se lo avesse saputo, probabilmente non avrebbe dato la notizia anticipando Aurora e il suo fidanzato.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è incinta: la conferma di Signorini

Alfonso Signorini è tornato a confermare la notizia della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti che, secondo il direttore di Chi, darà alla luce il suo primo figlio a gennaio 2023. Al momento la questione resta senza conferma e il direttore del famoso settimanale ha fatto sapere che Aurora non avrebbe ancora superato il primo trimestre (periodo delicato per qualsiasi gravidanza).

A causa dello scoop del direttore di Chi in molti hanno preso le difese di Aurora e si sono scagliati contro di lui via social, accusandolo di aver mancato di rispetto alla giovane che, presumibilmente, voleva attendere ancora qualche mese prima di annunciare la notizia.

