Georgette Polizzi ha scritto un lungo post sui social descrivendo le difficoltà con cui si sta trovando a fare i conti nella vita di tutti i giorni e per intimare a suo marito, Davide Tresse, ad essere più presente.

“Finisco di lavorare la sera e mi ritrovo a fare le passeggiate con Sole che il cammino di Santiago mi fa un baffo. Mi sono trovata a cambiare pannolini nei posti più improponibili: bagagliaio dell’auto, scrivanie, pavimenti e chi più ne ha più ne metta. Ormai il dolore alla schiena é diventato il mio migliore amico, e se penso ad una notte focosa con il Momo me vien el sgranfo (dialetto veneto). Le discussioni con il Momo sono all’ordine del giorno e la colpa é sempre solo una: la stanchezza. Puntualmente con la faccia da pazza gli dico: “Guarda che io sono esaurita, non ce la faccio più. O ti dai una mossa o me ne vado con Sole!”Quante mi capiscono? Non fatemi sentire sola”, ha scritto Georgette, che ha ricevuto la solidarietà delle sue fan.

Georgette Polizzi: lo sfogo sul marito

Georgette Polizzi si è sfogata via social per le difficoltà da lei incontrate ogni giorno nella sua vita di donna e di madre della piccola Sole. La stilista è affetta da sclerosi multipla e lei stessa ha più volte condiviso i retroscena della sua battaglia contro la malattia. Allo stesso tempo Georgette ha deciso di sfogarsi anche perché, durante questo periodo di forte stress, le cose tra lei e il marito Davide Tresse non sarebbero semplici, anzi. Georgette ha ricevuto l’appoggio e la solidarietà di molte delle sue fan, mamme come lei, che le hanno inviato i loro messaggi d’incoraggiamento.

