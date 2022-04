Georgette Polizzi ha annunciato via social di essere tornata in ospedale a causa della sua malattia, la sclerosi multipla.

Dopo la nascita di sua figlia Sole, Georgette Polizzi si è ritrovata a fare di nuovo i conti con la sclerosi multipla, che l’ha condotta nuovamente all’ospedale. Durante i 9 mesi di gravidanza Georgette non aveva manifestato sintomi dovuti alla patologia ma adesso che è diventata mamma è ancora più doloroso per lei dover fare i conti con questa.

“Vado a letto con un velo di tristezza. In questi nove mesi sono stata troppo bene, la b***da mi ha dato tregua e non ho mai sentito la sua presenza a tal punto che alcune volte mi “dimenticavo” di lei. Domani sedermi su quella sedia per ore e ore mi ricorderà che lei invece è dentro di me. Spero che le ore pasino in gretta dandomi la possibilità di tornare a casa dalla mia bomba, per dimenticarmi di tutto”, ha scritto via social Georgette.

Georgette Polizzi in ospedale

Georgette Polizzi è dovuta tornare in ospedale per sottoporsi alle terapie mirate dovute alla sua malattia, la sclerosi multipla. Da pochi giorni Georgette è diventata mamma della piccola Sole, nata dal suo amore per Davide Tresse. La stilista ed ex volto tv non vedrebbe l’ora di fare ritorno a casa per poter finalmente riabbracciare la sua bambina.

Lei stessa ha svelato che durante il parto, l’anestesia dovuta al cesareo le avrebbe causato un attacco di panico perché le ha ricordato l’esordio della sua malattia.

