Dopo lo scandalo che ha travolto suo marito Icardi, anche Wanda Nara deve fare i conti con un gossip in merito a un suo presunto tradimento.

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con la sua ex guardia del corpo? In argentina il gossip è diventato sempre più insistente e sarebbe stato lo stesso Augustin Longueira – questo il nome dell’ex body guard della showgirl – a rilanciare l’indiscrezione affermando alla trasmissione Socios del espectaculo: “Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…”, e ancora: “Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei”.

Wanda Nara: la confessione del body guard

Secondo indiscrezioni potrebbe esserci stato qualcosa tra Augustin Longueira e Wanda Nara, showgirl, moglie e manager di Mauro Icardi (a sua volta recentemente travolto da uno scandalo in merito al suo presunto tradimento con Eugenia Suarez).

La showgirl ha preferito non confermare né smentire le voci in circolazioni e, sempre secondo i rumor, la sua guardia del corpo sarebbe stata licenziata in tronco da Icardi, pazzo di gelosia nell’aver letto alcuni dei suoi messaggi alla moglie. La voce verrà confermata da Wanda Nara e da suo marito?

