Patrick Ray Pugliese ha annunciato di aver subito un grave e doloroso lutto. In tanti, tra vip e non, gli hanno fatto le loro condoglianze.

Attraverso un post via social Patrick Ray Pugliese ha annunciato la scomparsa del suo adorato padre. “Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene”, ha scritto l’ex gieffino, e ancora: “Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare”. In tanti tra personaggi famosi e non gli hanno fatto le loro condoglianze.

Patrick Ray Pugliese: il lutto

L’ex volto del Grande Fratello, Patrick Ray Pugliese, ha perso suo padre. Lui e il genitore erano molto legati e più volte Patrick aveva parlato pubblicamente dell’amore che li univa. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso il loro affetto e il conforto durante questo momento particolarmente difficile. Alessia Marcuzzi ha pubblicato tra i commenti al suo post un’emoticon a forma di cuore rosso, mentre Adriana Volpe ha scritto a Patrick: “Ti stringo forte”. Come le due conduttrici anche Tina Cipollari, Andrea Montovoli e Martina Pascutti hanno espresso le loro condoglianze all’ex gieffino

Al momento non è dato sapere quali siano le cause della scomparsa del padre di Patrick e in molti sui social si sono stretti attorno all’ex volto tv, visibilmente scosso dalla tragica perdita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG