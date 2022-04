Il celebre attore Carlo Verdone ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita privata in occasione del Carbonara day.

Carlo Verdone è da sempre un grande amante della romanità e della cucina romana e in occasione del Carbonara day ha raccontato per la prima volta via social come una succulento piatto di pastasciutta lo avrebbe “salvato” da una delusione d’amore.

“Quando mi mollò a Londra una mia fidanzata inglese, parliamo degli anni ’70, io caddi in una depressione terrificante. Tornai in treno a Roma, ero a pezzi. Trovai i miei veri amici che mi aspettavano alla Stazione Termini, mi abbracciarono e mi dissero: ‘A Ca’, annamose a fa ‘na magnata de pasta’. Mi portarono in un ristorante ottimo e mi fecero mangiare una carbonara. Alla fine un mio amico mi disse: ‘ Te manca de più l’inglesina o te manca più sta carbonara che hai magnato?’. E io dissi: ‘Sta carbonara, è più bona’. La pasta fa miracoli, anche in amore”, ha raccontato l’attore in un video condiviso via social.

Carlo Verdone

Carlo Verdone: la carbonara e la delusione d’amore

Carlo Verdone ha rivelato per la prima volta che un piatto di pasta in compagnia dei suoi amici lo avrebbe “salvato” da una delusione d’amore vissuta con una ragazza conosciuta quando era giovane e per cui si era recato a Londra. L’attore è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata ma è noto che sia stato sposato con Gianna Scarpelli (dal 1980 al 1996) madre dei suoi due figli, Giulia e Paolo.

