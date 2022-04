Flavio Briatore ha confessato di aver trascorso le sue vacanze a Capri insieme a Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e i figli Leni e Falco.

Flavio Briatore è riuscito a costruire una vera e propria “famiglia allargata”. Al Corriere della Sera l’imprenditore ha confessato di essersi recato a Capri in compagnia dell’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, dell’ex fiamma Heidi Klum e dei figli, Nathan Falco e Leni (la primogenita che l’imprenditore non ha mai riconosciuto ufficialmente).

“Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram: avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”, ha confessato l’imprenditore.

Flavio Briatore a Capri con la famiglia

Flavio Briatore è rimasto molto legato a Elisabetta Gregoraci, madre di suo figlio Nathan Falco, e a quanto pare è riuscito a mantenere buoni rapporti anche con Heidi Klum: la supermodella ha accettato di trascorrere una vacanza a Capri proprio con l’imprenditore, la sua ex moglie e i rispettivi figli.

Briatore non ha mai riconosciuto la figlia avuta insieme dalla modella ma al Corriere della Sera ha confessato: “Con lei non ho la relazione ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno (…) La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita”. Oggi Leni Klum è un promettente modella e vive negli Stati Uniti insieme a sua madre.

