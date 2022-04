Blanco si è esibito sul palco della prima data del suo tour a Padova sfoggiando un reggiseno ricevuto da una fan.

All’esordio del suo Blu Celeste Tour, Blanco ha stupito il pubblico e i suoi fan indossando un reggiseno sul palco. “Dress code bianco e nero”, aveva scritto il vincitore di Sanremo 2022 via social alcuni giorni prima del suo primo concerto a Padova ed è stato di parola, ma nessuno si aspettava che nel suo dress code fosse prevista anche la biancheria da donna. A quanto pare Blanco ha deciso di omaggiare una sua fan, che gli aveva lanciato il reggiseno quando lui è salito sul palco.

Blanco con il reggiseno sul palco

Blanco ha stupito tutti indossando un reggiseno durante il suo debutto per il Blu Celeste Tour. Il cantante ha sfoggiato un reggiseno da donna che gli aveva regalato poco prima una fan ed è entrato sul palco a bordo di una bici bianca.

Per il cantate si tratta di un periodo a dir poco roseo: dopo la sua vittoria a Sanremo 2022 è partito per il suo primo tour in giro per l’Italia e sono tanti i fan impazienti di poter assistere a un suo live.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG