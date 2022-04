Attraverso i social Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina contro l’ex vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi.

Fabrizio Corona – che ha aperto un nuovo canale Instagram dopo esser stato bannato – è solito usare spesso i social per scagliare frecciatine infuocate contro i personaggi della tv e stavolta nel suo mirino è finito l’ex vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, che nei giorni scorsi ha organizzato una festa a tema per il suo compleanno. “Giovani mitomani”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi, riportando la notizia.

Fabrizio Corona contro Tommaso Zorzi

Dopo essersi scagliato contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Fabrizio Corona se l’è presa anche contro Tommaso Zorzi, finito al centro delle cronache per via della sua festa di compleanno 8a cui hanno partecipato numerosissimi vip). Al momento l’ifnleucner ha preferito non replicare alla frecciatina di Corona e come lui anche Sophie Codegoni, che nella sua ultima intervista ha affermato proprio che rispondere a simili provocazioni “è ciò che Corona vorrebbe”.

L’ex Re dei paparazzi nei giorni scorsi ha avuto un acceso botta e risposta via social con l’ex moglie, Nina Moric, che l’ha accusato di aver tagliato tutti fuori dalla vita del figlio, Carlos Maria. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

