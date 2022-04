L’ex cavaliere Giorgio Manetti ha svelato per la prima volta i segreti della sua forma smagliante a 66 anni d’età.

L’ex Gabbiano di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha svelato a Nuovo Tv i segreti della sua dieta: l’ex cavaliere di Gemma Galgani si concederebbe ogni giorno una passeggiata di 30 minuti, mangerebbe tanta frutta e verdura e avrebbe del tutto smesso di mangiare dolci, pasta e insaccati.

Giorgio Manetti: la dieta

Giorgio Manetti è in forma smagliante e lui stesso ha confessato i segreti della dieta sana ed equilibrata, che gli consentirebbe di vivere meglio e di sentirsi più energico e attivo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne avrebbe smesso di mangiare alcuni alimenti e, dopo un’abbondante colazione, assumerebbe ogni giorno tanta frutta e verdura.

Oggi il Gabbiano sarebbe in ottima forma ma sembra che da tempo sia single: durante l’estate 2021 è infatti naufragata la sua unione con Caterina, la donna con cui faceva coppia fissa ormai da un paio d’anni. In futuro Giorgio riuscirà a trovare di nuovo l’amore? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne di più e sono in molti a sperare di rivederlo un giorno al dating show di Maria De Filippi (dove la sua ex fiamma, Gemma Galgani, è come sempre una presenza fissa).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG