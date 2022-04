Sophie Codegoni ha scritto una lettera ai suoi genitori per tranquillizzarli in merito alla sua storia con Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni è felice accanto a Alessandro Basciano e, con una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, l’influencer ha chiesto ai suoi genitori di non ostacolare la loro storia d’amore e di fidarsi di lei.

“Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia […]. Sì, so che il vostro è un gesto d’amore, di protezione nei miei confronti, ma anche se ho soltanto venti anni, sono una ragazza forte e l’esperienza nella casa mi ha reso ancora più sicura di me stessa. Con Alessandro abbiamo tanti progetti, tanta voglia di vivere in coppia e di pensare a un futuro insieme“, ha scritto Sophie nella sua lettera, e ancora: “Ale e io vogliamo andare a vivere insieme e, in un futuro non troppo lontano, desideriamo dei bambini, una famiglia. Poi c’è anche il suo bambino, perché Alessandro è già papà: dunque abbiamo bisogno di spazio”.

Sophie Codegoni: la lettera ai genitori

Con una lettera aperta Sophie Codegoni ha deciso di tranquillizzare i suoi genitori in merito alla storia con Alessandro Basciano, con cui ha deciso di andare a vivere insieme e con cui, molto presto, sogna di formare una famiglia.

I due hanno rivelato che presto si trasferiranno in un appartamento a Milano che la mamma di Sophie avrebbe acquistato per lei e ovviamente continueranno af are la spola verso Roma, dove l’ex gieffino ha suo figlio, Nicolò, nato da una sua precedente relazione.

