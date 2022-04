Belen Rodriguez ha confessato per la prima volta un retroscena inedito sulla sua storia con Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez ha vissuto una burrascosa liaison con Fabrizio Corona e, ospite a Verissimo insieme alla sorella Cecilia, la showgirl ha confessato che una volta avrebbe lanciato un grosso cactus contro l’ex Re dei paparazzi, che l’aveva fatta arrabbiare.

“L’ho centrato davvero. Volete sapere chi era lui? Fabrizio Corona! La pianta con il vaso. Lui non mi faceva uscire dalla stanza e io volevo andare via. Lui me ne aveva combinata un’altra delle sue e non mi lasciava uscire. La prima cosa a portata di mano era un cactus. Non ti dico, per spinzettarlo c’ho messo una giornata. Però se lo meritava per quello che mi aveva fatto”, ha confessato la showgirl tra l’ilarità generale.

Fabrizio Corona

Belen Rodriguez: il cactus e Fabrizio Corona

Prima di incontrare Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha vissuto un’intensa e travagliata liaison con Fabrizio Corona con cui, nonostante tutto, è rimasta in buoni rapporti.

Oggi Belen sarebbe tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, ma non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno di fiamma. La showgirl ha svelato a Verissimo di non essere a conoscenza della malattia autoimmune di cui il suo ultimo ex, Antonino Spinalbese (padre di sua figlia, Luna Marì), ha recentemente confessato di soffrire. I due, dopo la separazione, non si sarebbero più sentiti se non per esigenze legate alla loro bambina.

