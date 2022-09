Naike Rivelli si è unita al coro d’indignazione contro Fedez e sua moglie Chiara Ferragni per la sovraesposizione dei loro bambini.

Alcune ore fa Chiara Ferragni ha condiviso sui social un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza e dove si sentiva suo figlio Leone dirle “sei un fiore di mamma”. In tanti sui social hanno criticato l’influencer per aver condiviso un momento tanto intimo con suo figlio e tra questi vi è anche Naike Rivelli, che ha scritto: “Fate qualcosa per proteggere i bambini in rete. Devono avere la loro privacy!”.La figlia di Ornella Muti ha anche lanciato un appello al Codacons affinché intervenga contro la coppia per la gestione dell’immagine online di Leone e Vittoria Lucia.

Naike Rivelli

Naike Rivelli contro i Ferragnez

Naike Rivelli si è unita al coro d’indignazione contro Chiara Ferragni e Fedez, accusati da numerosi utenti via social di sovraesporre senza limiti i loro figli, Leone e Vittoria, anche nei momenti in cui sarebbe opportuno che vivessero la loro privacy accanto ai genitori. Per adesso i due non hanno replicato alle critiche ma, nelle scorse ore, anche Selvaggia Lucarelli ha dedicato un lungo post alla questione e in particolare al video condiviso da Chiara Ferragni:

“Va a recuperare le registrazioni, le scarica, taglia il pezzo e lo carica sui social, perché tutti sappiano cosa le ha detto il figlio nel buio della sua cameretta. Vuole l’approvazione nell’approvazione, il figlio che le dica che è una buona madre e che tutti sentano così diranno che il figlio-dice-che-è una buona madre. Il figlio che diventa strumento di meta-consenso. Ecco, mi ha stupito l’indignazione generale perché non mi sembra niente di così tanto diverso da quello che i Ferragnez fanno costantemente dei figli, sempre spiati da telefoni, telecamere di serie tv, social, telecamere di sorveglianza, trasformati in personaggi prima che possano decidere se tutto questo lo vogliano, se gli piaccia o se preferiscano vivere il più defilati possibile”, ha scritto la giornalista.

