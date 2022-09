Selvaggia Lucarelli è tornata a criticare Chiara Ferragni che, in queste ore, ha condiviso il video di un momento d’intimità vissuto con suo figlio.

Sui social Chiara Ferragni ha postato una registrazione effettuata dalle telecamere di video sorveglianza della sua casa a CityLife e dove si sente suo figlio, Leone, dirle che lei è un “fiore di mamma”. In tanti hanno trovato indelicato da parte dell’influencer condividere un momento così intimo tra lei e il suo bambino e tra questi vi è anche Selvaggia Lucarelli, che ha tuonato:

“Il bambino dice cose tenere, lei sembra felice di quel momento di intimità. Invece, come ha detto qualcuno, quel momento stava per diventare uno spezzone di Paranormal activity, sebbene in quella famiglia una cosa del genere sia normal activity. Perché, forse sorpresa dalla tenerezza di quelle parole dette senza che ci fosse un telefono a registrarle, la Ferragni deve aver pensato che fosse davvero un peccato aver perso quel CONTENUTO”.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni

In tanti in queste ore stanno criticando sui social Chiara Ferragni e Fedez per la sovraesposizione dei loro bambini, Leone e Vittoria, che vengono continuamente ripresi dalle telecamere (nonostante, data l’età, non siano consapevoli delle implicazioni dovute a questo). L’influencer in queste ore ha mostrato un momento d’intimità vissuto con il suo bambino poco prima di metterlo a letto e addirittura avrebbe recuperato lo spezzone dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza pur di condividerlo con i fan.

“Vuole l’approvazione nell’approvazione, il figlio che le dica che è una buona madre e che tutti sentano così diranno che il figlio dice-che-è una buona madre. Il figlio che diventa strumento di meta-consenso. Ecco, mi ha stupito l’indignazione generale perché non mi sembra niente di così tanto diverso da quello che i Ferragnez fanno costantemente dei figli, sempre spiati da telefoni, telecamere di serie tv, social, telecamere di sorveglianza, trasformati in personaggi prima che possano decidere se tutto questo lo vogliano, se gli piaccia o se preferiscano vivere il più defilati possibile”, ha dichiarato Selvaggia Lucarelli, che già nei giorni scorsi aveva criticato l’influencer e suo marito per gli stessi motivi.

