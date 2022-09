Emma Marrone ha deciso di rompere il silenzio e mettere a tacere le illazioni sulla morte di suo padre Rosario.

Nei giorni scorsi Emma Marrone ha perso il suo adorato papà, Rosario Marrone, e nelle scorse ore ha svelato tramite stories che l’uomo stesse combattendo da ottobre contro la leucemia. In queste ore sui social qualcuno ha ipotizzato che l’uomo fosse scomparso dopo una vaccinazione anti-Covid, questione smentita con fermezza dalla stessa Emma. “Ci tenevo a ringraziavi da parte mia intera famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni per noi così difficili e dolorosi. Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni assurde e ignoranti sulle dosi di vaccini. Però credo che con voi ci abbia pensato abbondantemente la vita“, ha dichiarato la cantante.

Emma Marrone: le cause della morte del padre

Emma Marrone ha perso nei giorni scorsi suo padre, Rosario Marrone, morto a seguito di una complicata battaglia contro la leucemia. In queste ore la cantante ha deciso di ringraziare via social tutti coloro che le sono stati accanto in questo momento così difficile e ha anche svelato le cause della scomparsa dell’uomo. Nelle sue stories via social la cantante ha anche invitato i suoi fan a diventare donatori di midollo osseo, così da poter essere realmente d’aiuto in casi come questo. “Più siamo e più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile. Ecco cosa possiamo fare noi tutti, per la vita”, ha concluso.

