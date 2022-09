Emma Marrone ha annunciato via social la scomparsa di suo padre Rosario Marrone, morto inaspettatamente a 66 anni.

In queste ore la cantante Emma Marrone è stata colpita da un tragico lutto: suo padre Rosario è morto. Lui era stato il primo a credere nelle sue capacità di artista e a spingerla a intraprendere la carriera musicale. Emma gli ha dedicato un commovente messaggio via social in cui ha scritto: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Emma Marrone: il padre è morto

Emma Marrone sta facendo i conti con una tragica e dolorosa perdita: suo padre Rosario, a cui lei era legatissima, si è tragicamente spento a 66 anni. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della sua scomparsa ma in tanti, via social, stanno esprimendo il loro cordoglio per la notizia. Tra questi anche Stefano De Martino, ex fidanzato di Emma, che tra i commenti al suo post lo ha definito affettuosamente “vecchio lupo” (i due infatti si conoscevano dai tempi in cui lui ed Emma erano stati fidanzati). Il comune di Aradeo, la località dove Rosario e la sua famiglia erano rimasti a vivere, ha emesso un comunicato ufficiale per dire addio all’uomo.

“Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune.Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto.Ciao RosarioIl Sindaco Giovanni Mauro L’amministrazione Il Consiglio Comunale La Comunità Aradeina tutta”, si legge nel messaggio in questione.

