Chiara Ferragni ha inviato a Ilary Blasi alcuni oggetti della sua nuova collezione dedicata alla scuola per la gioia della piccola Isabel.

Ilary Blasi ha ringraziato via social Chiara Ferragni, che le ha fatto recapitare il nuovo set dedicato ai prodotti per la scuola e brandizzato dal suo marchio. Astuccio, diario, penne e matite hanno fatto la gioia della piccola Isabel, che la madre ha ripreso nelle sue stories mentre esultava per il regalo.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: il regalo di Chiara Ferragni

Come altre vip anche Ilary Blasi ha ricevuto da parte di Chiara Ferragni un prezioso regalo per l’inizio del nuovo anno scolastico di sua figlia Isabel: l’influencer ha infatti realizzato una nuova linea di prodotti per la scuola e non ha mancato di farne recapitare alcuni anche alla showgirl e alla sua bambina.

Nei giorni scorsi Ilary Blasi aveva mostrato sua figlia Isabel al primo giorno di scuola e solo lei aveva accompagnato la bambina difronte all’istituto mentre del suo ex marito, Francesco Totti, al momento non si saprebbe granché. Secondo indiscrezioni i due si sarebbero dovuti incontrare proprio questi giorni insieme ai loro avvocati e dare così il via alle pratiche di divorzio. In tanti tra i fan di Ilary sono in attesa di saperne di più e si vocifera che presto la conduttrice possa recarsi in tv proprio per svelare alcuni retroscena sul suo addio a Totti.

