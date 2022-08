Secondo Novella2000 Ilary Blasi e Francesco Totti si potrebbero incontrare già il prossimo 1° settembre insieme ai loro avvocati.

Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in procinto di avviare le loro pratiche di divorzio e sembra che già il prossimo 1° settembre i due abbiano in programma un incontro con i loro avvocati per cercare di avere una separazione consensuale e scongiurare così la battaglia legale per la divisione delle loro proprietà. I due condividono beni e affari comuni e per questo avrebbero deciso di affidare la loro pratica di divorzio a Alessandro Simeone (che ha già assistito in passato Simona Ventura e Alessia Marcuzzi) e ad Antonio Conte (legale che segue la Roma e alcuni famosi calciatori della squadra giallorossa).

Francesco Totti Ilary Blasi

Ilary Blasi e Totti: l’incontro con gli avvocati

Dopo aver trascorso la loro prima estate separati, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a dare il via alle pratiche di divorzio.

L’ex coppia al momento non ha confermato né smentito la questione e in tanti, tra i loro fan, sono impazienti di saperne di più. Secondo indiscrezioni Ilary potrebbe andare presto in tv per parlare proprio dei motivi che l’avrebbero condotta a dire addio all’ex marito dopo oltre 20 anni insieme. Sulla questione al momento non è dato sapere di più e la coppia ha espresso il desiderio di vivere in forma strettamente privata questo delicato periodo.

