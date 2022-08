Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande dei fan in merito al desiderio di maternità e alla sua malattia, l’endometriosi.

Un anno fa Giorgia Soleri è stata operata per via dell’endometriosi e in queste ore ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla malattia. Qualcuno tra i suoi follower le ha chiesto se avesse ricevuto indicazioni dai medici su come comportarsi difronte ad un’ipotetica gravidanza dopo la malattia, e Giorgia ha risposto nelle sue stories: “Al momento niente perché non desidero una gravidanza”.

Giorgia Soleri e Damiano David: la confessione sui figli

Giorgia Soleri e Damiano David, che sono entrambi ancora giovanissimi, al momento non starebbero cercando una gravidanza. La coppia è molto unita e affiatata e, dopo aver raggiunto entrambi la popolarità, pochi mesi fa hanno deciso di andare a vivere insieme. Il progetto di una famiglia per il momento non sarebbe nei programmi della giovane coppia, che abita insieme a tre gatti. Giorgia Soleri ha comunque confessato ai suoi fan quali sarebbero secondo lei i segreti per un amore intenso come quello da lei vissuto con Damiano: “Fiducia, libertà, flessibilità, comunicazione e curiosità”, ha dichiarato l’influencer, che ha sempre cercato di proteggere la privacy della sua storia d’amore.

