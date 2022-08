Fedez ha risposto ad alcune domande dei fan che gli hanno chiesto se lui e Chiara Ferragni fossero pronti per il terzo figlio.

Fedez non ha fatto segreto di desiderare una famiglia numerosa e, possibilmente, un altro bambino. Nelle ultime ore però, rispondendo alle domande dei fan dei social, il rapper si è rivolto al figlio Leone e ha dichiarato: “Vorresti un fratellino o una sorellina? Non lo sai? No, non avremo un altro figlio“. In tanti si chiedono se prima o poi lui e Chiara Ferragni stupiranno tutti annunciando l’arrivo di un terzo bebè.

Fedez

Fedez e Chiara Ferragni: il terzo figlio

Dopo i piccoli Leone e Vittoria, Fedez e Chiara Ferragni potrebbero allargare ulteriormente la famiglia ma per adesso entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Il rapper, in una delle sue ultime interviste a Vanity Fair, ha però recentemente confessato che, dopo la malattia, sarebbe estremamente concentrato sui suoi figli e sulla sua famiglia e ha anche rivelato che non gli dispiacerebbe avere un giorno un terzo bebè. “Come mi vedo tra 10 anni? Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro”, aveva dichiarato il rapper. Sua moglie Chiara Ferragni gli farà davvero questo atteso regalo?

