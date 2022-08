Andrea Damante e Elisa Visari starebbero vivendo una crisi per motivi simili a quelli che avrebbero condotto il Dj e Giulia De Lellis all’addio.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Andrea Damante e Elisa Visari starebbero attraversando un periodo di crisi e i motivi sarebbero legati a dei presunti tradimenti perpetrati dal Dj ai danni della giovane attrice (con cui starebbe vivendo una liaison da circa 2 anni). Proprio i tradimenti di Damante avrebbero condotto lui e la storica ex, Giulia De Lellis, a separarsi nel 2020. A seguire l’influencer aveva dedicato alla vicenda il suo libro Le corna stanno bene con tutto – Ma io stavo meglio senza.

Andrea Damante e Elisa Visari in crisi

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Andrea Damante e Elisa Visari starebbero vivendo un periodo complesso a causa dei presunti tradimenti del Dj ai danni della fidanzata. Per adesso i due non hanno confermato né smentito l’indiscrezione, e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Damante era già finito agli onori delle cronache per aver tradito Giulia De Lellis, sua fidanzata di vecchia data. In seguito alla rottura dalla celebre influencer, Damante si è legato a Elisa Visari mentre lei ha dato inizio a un’importante storia d’amore con il rampollo della famiglia Beretta, Carlo Gussali Beretta. In tanti tra i loro fan sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli sulla loro vita privata.

