Alfonso Signorini ha confessato di aver incontrato la collega Ilary Blasi durante le sue vacanze a Cortina.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi sono amici di vecchia data e il conduttore avrebbe incontrato la collega alcune settimane fa durante le sue vacanze a Cortina. Lui stesso ha rivelato a Chi come avrebbe trovato la conduttrice, che ha da poco annunciato la fine della sua unione con Francesco Totti. “Le risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più inca***ta che triste per le sue ben note vicende sentimentali“, ha scritto il conduttore sulla rubrica A tu per tu del suo famoso settimanale.

Ilary Blasi

Alfonso Signorini: come sta Ilary Blasi

Alfonso Signorini e Ilary Blasi si sono incontrati a Cortina e il conduttore ha rivelato che la conduttrice non gli sarebbe sembrata addolorata. Del resto la stessa Ilary ha cercato di dare prova durante questi mesi di aver reagito come una donna forte alla sua separazione da Francesco Totti: sui social la conduttrice si è mostrata serena, insieme ai figli, durante le sue vacanze tra la Tanzania e le Dolomiti. Secondo indiscrezioni Ilary parlerà presto in pubblico dei motivi che l’avrebbero condotta all’addio a suo marito, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e lei e l’ex calciatore si sono chiusi nel più totale riserbo.

