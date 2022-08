Il settimanale Chi ha paparazzato Ilary Blasi durante un incontro con la conduttrice Francesca Fagnani a Cortina d’Ampezzo.

Ilary Blasi si è concessa un aperitivo a Cortina d’Ampezzo in compagnia dell’amica Francesca Fagnani, e in tanti si chiedono se il motivo dell’incontro non sia legato alla presunta intervista che la conduttrice dovrebbe rilasciare in merito al suo addio a Francesco Totti. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e non è dato sapere quale fosse la natura dell’incontro tra le due vip italiane.

Ilary Blasi: l’incontro con Francesca Fagnani

Dopo le vacanze trascorse sulle Dolomiti, Ilary Blasi si è diretta a Cortina d’Ampezzo dove, a quanto pare, avrebbe incontrato la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. In tanti si chiedono se le due si siano incontrate al fine di organizzare un’intervista sulla separazione tra la showgirl e Francesco Totti, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Ilary Blasi ha già rilasciato un’intervista alla Fagnani negli scorsi mesi, quando si era recata nel suo salotto tv per smentire le indiscrezioni in merito alla sua crisi dal celebre ex calciatore. Un mese fa i due hanno annunciato – con sorpresa di tutti – la loro separazione dopo 20 anni d’amore.

