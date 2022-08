Fabrizio Corona si è mostrato via social con dei cerotti sugli occhi e ha svelato di essersi sottoposto a una blefaroplastica.

Come altri vip anche Fabrizio Corona ha ceduto alla blefaroplastica, il piccolo intervento estetico che promette di ringiovanire lo sguardo mediante alcune incisioni sulle palpebre. Lo stesso Corona lo ha svelato ai suoi fan mostrandosi dopo l’intervento e, a seguire, l’ex Re dei paparazzi ha scagliato una frecciatina infuocata contro Gabriel Garko (che come lui ha più volte ceduto alla chirurgia).

“Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto. La chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale”, ha dichiarato Corona nelle sue stories, e ancora: “Faccio un esempio: Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: la blefaroplastica

Dopo Sonia Bruganelli anche Fabrizio Corona ha deciso di cedere alla chirurgia plastica, e si è mostrato ai fan dopo essersi sottoposto a un piccolo intervento agli occhi che dovrebbe consentirgli – nell’arco di alcuni giorni – di ottenere uno sguardo più fresco e riposato. L’ex Re dei paparazzi non ha ovviamente mancato di raccontare i dettagli dell’intervento ai suoi fan e ha anche scagliato una frecciatina contro Gabriel Garko che, al momento, non ha replicato.

Corona sembra aver ritrovato la serenità accanto alla giovane modella Sara Barbieri, con cui ha rivelato di essere intenzionato a convolare a nozze il prima possibile.

