Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Totti e Noemi aspettassero già un primo figlio. Sulla questione è intervenuto Alfonso Signorini.

Attraverso le pagine di Chi Alfonso Signorini ha messo a tacere le voci in merito alla presunta gravidanza di Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti. I due non aspetterebbero alcun bambino e la voce avrebbe iniziato a circolare solamente perché Noemi si sarebbe recata in ospedale per far visita a un’amica. “È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”, ha fatto sapere Signorini.

Alfonso Signorini: la verità su Noemi Bocchi incinta

Nessuna gravidanza in vista per Noemi Bocchi o, almeno, non per il momento. La donna che è stata accostata a Francesco Totti – e che sta trascorrendo le vacanze dalle parti di Sabaudia, poco lontano da lui – si sarebbe recata in ospedale solo per far visita ad un’amica e non per dei controlli come relativi al suo stato interessante (come sostenuto da qualcuno).

Nel frattempo Totti sarebbe deluso perché costretto a trascorrere le sue vacanze lontano da lei: i due infatti sono al centro dell’attenzione mediatica generale e, per proteggere i figli, entrambi avrebbero deciso di mantenere un basso profilo. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni?

