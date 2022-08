Chiara Nasti è tornata a replicare contro haters e detrattori che l’hanno presa di mira per i chili in gravidanza.

Chiara Nasti ha replicato contro colore che, nelle ultime ore, le hanno detto di “godersi la gravidanza” invece che dedicarsi agli allenamenti. L’influencer ha deciso di rispondere per le rime, specificando che sia lei che il suo bambino starebbero bene:

“Mi arrivano messaggi come “ma goditi la tua gravidanza” come se non lo facessi… quando sono nel momento più bello della mia vita, felice come non mai.. ed è una cosa che faccio per tenere sana la mia mente e soprattutto che consiglierei a chiunque! Non è stato mai un mio problema se la gente vuole mettere 100 kg o 0 kg a differenza di come molta gente mi ha dipinta solo perché faceva comodo. A me non frega niente di nessuno, se non delle persone che amo”, ha scritto l’influencer nelle sue stories.

Chiara Nasti replica alle critiche sulla gravidanza

Chiara Nasti aspetta il primo figlio insieme a Mattia Zaccagni e, a quanto pare, non è molto tollerante verso le critiche che le vengono inviate via social. Per questo l’influencer ha deciso, ancora una volta, di rispondere per le rime. Si dà il caso infatti che su consiglio di medici e professionisti abbia deciso di continuare a praticare attività sportiva anche in gravidanza. Nei mesi scorsi Chiara Nasti ha sollevato una bufera in rete, dove aveva affermato di non essere aumentata neanche di 1 kg durante i primi 5 mesi di gravidanza.

