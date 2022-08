Arisa ha confessato i motivi dietro al suo incredibile dimagrimento e ha svelato la sua sofferenza legata a una storia d’amore finita male.

Da alcune settimane Arisa ha iniziato a postare sui social degli scatti sempre più audaci dove è ritratta senza veli e in forma fisica smagliante. La cantante ha confessato che il segreto del suo incredibile dimagrimento non sarebbe una dieta, bensì le recenti delusioni d’amore da lei vissute. “Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande”, ha confessato al Corriere della Sera, e ancora: “Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni”.

Arisa è dimagrita: la delusione d’amore

Arisa ha rivelato che sarebbe stata una delusione d’amore a spingerla a mangiare meno e, quindi, a dimagrire. Oggi la cantante ha comunque ammesso di piacersi di più di quando aveva 20 anni e in tanti si chiedono se la delusione d’amore a cui ha fatto riferimento non fosse quella vissuta con Vito Coppola, il ballerino conosciuto a Ballando con le Stelle e per cui lei aveva ammesso di provare dei forti sentimenti. Non è dato sapere se la storia tra i due oggi sia un capitolo definitivamente archiviato, quel che è certo è che abbiano scelto di non definirsi mai come coppia e che abbiano sempre detto di considerarsi solamente buoni amici.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG