Loredana Lecciso ha annunciato che la sua primogenita, Brigitta Cazzato, sta per convolare a nozze con il fidanzato Yan.

Loredana Lecciso ha svelato che presto sua figlia Brigitta convolerà a nozze con il fidanzato Yan, con cui fa la spola tra l’Italia e il Kenya. Le nozze si svolgeranno con rito civile in autunno, e la Lecciso spera di poter presto diventare nonna. Sulle pagine di Novella 2000 la compagna di Al Bano ha anche fatto uno speciale augurio alla sua primogenita, avuta insieme all’ex marito Fabio Cazzato: “Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile“.

Loredana Lecciso

Loredana Lecciso: la figlia Brigitta si sposa

Loredana Lecciso è al settimo cielo per sua figlia Brigitta, che molto presto convolerà a nozze con il suo fidanzato, Yan, che alla futura suocera piacerebbe molto. I due si sposeranno una prima volta con rito civile già questo autunno, mentre per l’estate 2023 è previsto il loro matrimonio in pompa magna.

Loredana Lecciso ha espresso la sua felicità per la giovane coppia e ha svelato che non le dispiacerebbe diventare presto nonna: “Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia”, ha rivelato a Novella 2000. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla cerimonia di nozze e su Loredana Lecciso che, dopo l’addio al mondo dello spettacolo, ha deciso di dedicarsi all’attività di giornalista.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG