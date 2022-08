Nicole Mazzocato ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e su quelle del piccolo Paolo, il suo primo figlio nato il 14 agosto scorso.

Nicole Mazzocato ha avuto il suo primo figlio, Paolo, insieme al fidanzato Armando Anastasio. Nelle ultime ore l’influencer ha aggiornato i fan, svelando di non essere ancora riuscita ad allattare in maniera soddisfacente il suo bambino. “Abbiamo avuto una nottata intensa e difficile”, ha raccontato nelle sue stories, e ancora: “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare ma ciò che arrivava purtroppo non era sufficiente per saziarlo”.

Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato: problemi dopo il parto

Nei giorni scorsi Nicole Mazzocato è diventata mamma del suo primo bambino, il piccolo Paolo, ma in queste ore l’influencer ha confessato di non essere ancora riuscita ad allattarlo. Nonostante questo Nicole ha dichiarato di non volersi dare per vinta e non ha nascosto la sua enorme felicità ora che può tenere tra le braccia il piccolo Paolo. In merito al parto, avvenuto naturalmente, l’influencer ha dichiarato: “Con me c’era Armando che ha assistito al travaglio dal minuto zero ed è tutto andato per il meglio. E’ stato un parto naturale e si è concluso con solo 2 punti di lacerazione”, ha confessato Nicole, più felice che mai di essere diventata mamma per la prima volta.

