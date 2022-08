Jessica Alves, l’ex Ken Umano, ha dichiarato di essere alla ricerca di un partner italiano con cui realizzare il sogno di avere una famiglia.

L’ex Ken Umano Jessica Alves ha subito oltre 90 chirurgici per diventare donna e adesso sarebbe alla ricerca di un partner con cui avere un bambino. Lei stessa ha infatti ammesso sulle pagine del settimanale Nuovo di essersi sottoposta a un trapianto dell’utero. In passato Rodrigo Alves svelò di aver avuto un flirt con Giacomo Urtis, che però non avrebbe coltivato come lui il sogno di avere dei figli. “Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”, ha dichiarato Alves.

Jessica Alves: il desiderio di un figlio con un uomo italiano

Avrebbe speso oltre 1 milione di euro Jessica Alves per completare il suo percorso di transizione e trasformarsi in una sorta di “Barbie umana”. Lei stessa ha poi svelato di desiderare ardentemente un figlio che, nel caso fosse femmina, ha rivelato che chiamerebbe Barbara in onore della D’Urso.

Alves è molto legata all’Italia e infatti starebbe cercando un partner italiano per realizzare il suo sogno. Al momento Jessica Alves ha dichiarato di essere soddisfatta del suo nuovo aspetto fisico ed estetico e sembra che, dopo oltre 100 interventi, non abbia in programma di sottoporsi di nuovo alla chirurgia estetica.

