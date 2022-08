Loredana Lecciso è tornata a scagliare una frecciatina infuocata contro l’ex moglie di Al Bano, Romina Power.

Tra Loredana Lecciso e Romina Power non corre buon sangue e ancora una volta la compagna di Al Bano Carrisi è tornata a scagliare una frecciatina contro l’ex moglie del cantante, che non ha mai avuto una particolare simpatia nei suoi confronti.

“La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente. Mentre con Al Bano va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. Un mio ritorno in televisione? Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”, ha dichiarato a Nuovo la Lecciso.

Loredana Lecciso contro Romina Power

Che tra Loredana Lecciso e Romina Power non corra buon sangue è cosa nota, e ancora una volta la compagna di Al Bano è tornata a scagliarsi contro la sua ex moglie. A quale “verità” abbia fatto riferimento, per il momento, non è dato sapere. Se si esclude l’antipatia per Romina quello vissuto ultimamente da Loredana Lecciso è un periodo d’oro: lei e Al Bano sono più uniti che mai e molto presto l’ex showgirl sarà al matrimonio di sua figlia Brigitta, che convolerà a nozze con rito civile in autunno. Loredana Lecciso non ha nascosto che le piacerebbe diventare presto nonna.

