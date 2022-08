A pochi giorni dalle sue nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha confessato alcuni retroscena sul loro matrimonio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta convoleranno a nozze a Venezia ma per il momento la coppia ha preferito tenere top secret la data delle nozze, che comunque dovrebbero essere imminenti. In un’intervista al Corriere della Sera la Divina ha confessato alcuni retroscena sulla cerimonia, sulle sue paure e sui preparativi:

“Io sono credente, Matteo anche, forse un po’ meno. Avevamo pensato di sposarci in spiaggia all’inizio: le famiglie storcevano il naso, ma insomma è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica, ‘e se poi piove?’. Così abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa. Al momento sarà che sono distratta dagli impegni qui a Roma ma non sono molto agitata: è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento! Città complicata e, soprattutto, dispendiosa”, ha rivelato.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini: i retroscena sulle nozze

Molto presto Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno marito e moglie e i due stanno cercando una casa più grande a Verona (dove vivono) che permetterà loro di costruire una famiglia. Nel frattempo la Divina si sta occupando degli ultimi preparativi relativi alle nozze, che ancora non si sa con precisione quando si terranno. Alla cerimonia sono attesi i molti amici vip della coppia e in tanti sono curiosi di sapere quale abito indosserà la Pellegrini (che lo ha scelto già da diversi mesi).

