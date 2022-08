Bianca Balti ha mostrato ai fan le iniezioni per la fertilità a cui si è sottoposta e che le dovrebbero permetterle di avere il terzo figlio.

Tempo fa Bianca Balti ha confessato pubblicamente di aver fatto congelare i suoi ovociti e ha espresso il desiderio di avere un terzo figlio anche senza un partner (se non avesse trovato la persona giusta per lei). Adesso la modella si è mostrata sui social mentre preparava le iniezioni per la fertilità ed è probabile che stia portando avanti il suo sogno di avere un altro bambino dopo Matilde e Mia, le sue prime due figlie.

Bianca Balti: le iniezioni per la fertilità

Bianca Balti non ha mai fatto segreto di desiderare un terzo figlio e in queste ore, attraverso le sue stories via social, si è mostrata mentre preparava le iniezioni per aumentare la fertilità. La modella al momento sarebbe single, e in passato lei stessa ha rivelato che sarebbe stata pronta ad avere un altro bambino anche senza un uomo.

“Svincolare il mio sogno di maternità dagli umori di una relazione fu la cosa più coraggiosa che ebbi mai il coraggio di fare per me. Perché se una donna non ha bisogno di uomo per fare un figlio, allora non ne ha bisogno proprio per nient’altro”, aveva dichiarato via social a seguito della sua rottura dal manager Sal Lahoud.

