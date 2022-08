Umberto Smaila ha confessato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al GF Vip in compagnia di suo figlio Roy.

Umberto Smaila sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7 e lui stesso ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al programma, rivelando anche di essere preoccupato per la presenza di un solo bagno a disposizione di tutti i coinquilini. Smaila ha anche affermato di aver accettato di prendere parte al reality show alla sola condizione che venisse con lui anche suo figlio, Roy, che come lui ha deciso d’intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. “Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto. Durerà 8 mesi? Non credo riuscirei a reggere fisicamente“, ha dichiarato a Nuovo l’attore, e ancora:

“Accetterei ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Abbiamo fatto il primo colloquio insieme, voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro”.

Umberto Smaila dovrebbe essere tra i concorrenti del GF Vip insieme a suo figlio, Roy, e in tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà l’attore all’interno del reality show.

Oltre a lui sembra che parteciperà allo show anche l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, mentre nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha confermato l’ingresso di Giovanni Ciacci al reality show. Tra gli altri possibili candidati vi sarebbero Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi e Pamela Prati. Le opinioniste di questa nuova edizione invece saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

