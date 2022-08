Giovanna Mezzogiorno ha rilasciato un’intima intervista dove ha parlato della fine del suo matrimonio e del suo rapporto con il suo corpo.

Giovanna Mezzogiorno ha svelato alle pagine di Oggi la fine del suo matrimonio con Alessio Federico Fugolo (padre dei suoi due figli, Zeno e Leone) e ha replicato alle critiche ricevute per il suo corpo. “C’è stato un periodo in cui sono ingrassata e allora? È un colossale chissenefrega. Oggi sono diversa? Ho fatto attenzione a quello che mangiavo, sport no che sono pigra. Ma ancora: a chi importa? Conta che io il mio lavoro lo faccio bene, ci metto tutto, sempre”.

Giovanna Mezzogiorno: le critiche per il suo corpo

Giovanna Mezzogiorno ha svelato a Oggi di essersi presa una pausa dalla carriera per potersi dedicare ai due figli, Zeno e Leone. L’attrice si è separata dal marito, ma ha preferito annunciare la notizia solo ora che è trascorso del tempo e ha deciso non svelarne le cause. “Sono felice quando la mattina sveglio i ragazzi con un bacio. Sono scelte, io ho fatto questa e non la cambierei per niente al mondo. Cerco la serenità. E giustizia rispetto a quello che viene detto di me. La cattiveria è faticosa da sopportare. Io non sono mai stata cattiva“, ha confessato l’attrice. Lei e Alessio Fugolo si erano conosciuti sul set di un film e si erano sposati nel 2009. Nel 2011 la coppia ha avuto i due figli gemelli, rimasti a vivere oggi con l’attrice.

