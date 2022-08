La showgirl Raffaella Fico ha rivelato di essere tornata single dopo la relazione con l’imprenditore Piero Neri.

La liaison sentimentale tra Raffaella Fico e Piero Neri è naufragata e, a quanto pare, non nel migliore dei modi. La stessa showgirl ha infatti confessato che per lei Piero Neri avrebbe rappresentato una grande delusione: “Lasciamo stare, brutta pagina sentimentale. Si è rivelato per me una grande delusione”, ha scritto la showgirl nelle sue stories via social.

Raffaella Fico

Raffaella Fico e Piero Neri si sono lasciati

Raffaella Fico ha confessato ai fan la fine della sua liaison con l’imprenditore Piero Neri, a cui è stata legata per diversi mesi. Oggi la showgirl sarebbe di nuovo single e starebbe trascorrendo l’ultimo periodo estivo tra impegni di lavoro e le vacanze con sua figlia Pia (avuta insieme a Mario Balotelli). La bambina oggi a 9 anni e vive insieme alla madre.

Nel corso degli anni Raffaella Fico e Balotelli sono riusciti a stabilire un equilibrio nel loro rapporto e il calciatore ama trascorrere del tempo con la sua primogenita. Lui e Raffaella Fico sembrano essere buoni amici, e in tanti hanno creduto che tra i due prima o poi potesse sbocciare un ritorno di fiamma.

