Nonostante Arisa abbia recentemente ammesso di aver vissuto una dolorosa delusione sentimentale, il suo ex, Vito Coppola, le ha dedicato un tenero e speciale messaggio in occasione del suo 40esimo compleanno.

“Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura”, ha scritto il ballerino nella didascalia a un video di un loro momento trascorso insieme.

Arisa: il messaggio di Vito Coppola

Vito Coppola ha postato sui social un messaggio dove si vedono lui e Arisa mentre osservano curiosi e divertiti un gruppo di buoi al pascolo. Il video risale a dicembre 2021, periodo in cui i due – reduci dalla loro esperienza a Ballando con le Stelle – stavano vivendo una relazione che però, entrambi, hanno precisato non essere nulla più che un’amicizia.

Arisa aveva confessato di provare dei forti sentimenti per il ballerino, ma di recente ha anche rivelato di aver vissuto una delusione sentimentale. Stando ai rumor circolati in rete, la loro storia non sarebbe mai decollata per via dei loro rispettivi e numerosi impegni di lavoro.

