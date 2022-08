Alfonso Signorini ha svelato il braccio di ferro fatto con Mediaset per avere Giovanni Ciacci al GF Vip. Il costumista in queste ore ha confessato di essere sieropositivo.

Giovanni Ciacci ha svelato pubblicamente di essere sieropositivo e ha dichiarato che parlerà della sua esperienza con la malattia al GF Vip. Il conduttore Alfonso Signorini nel frattempo ha confessato di aver fatto a braccio di ferro con Mediaset per avere Ciacci al reality show. Si dà il caso infatti che prima di lui i concorrenti sieropositivi non potessero partecipare ai reality show:

“Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a Ciacci, al suo coming out. Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di Aids si moriva sempre. Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio“, ha confessato il conduttore attraverso le pagine di Chi Magazine.

Giovanni Ciacci

Signorini: Giovanni Ciacci al GF Vip

Giovanni Ciacci ha scoperto solo in tempi molto recenti di essere sieropositivo e l’ha raccontato pubblicamente affermando di voler rompere alcuni tabù e pregiudizi legati alla sua condizione. Signorini ha affermato di aver cambiato dunque il regolamento dello show per avere il costumista e raccontare per la prima volta in un reality show cosa significhi essere sieropositivi. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova edizione del programma e sulla partecipazione di Ciacci al reality show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG