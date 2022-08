Alfonso Signorini ha pubblicato un nuovo indizio riguardante quello che sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7.

Alfonso Signorini ha pubblicato in queste ore la foto di un cappello da chef nelle sue stories via social. Il conduttore ha anche scritto: “In arrivo gustosi pranzetti al GF Vip”. Sembra dunque chiaro che uno dei nuovi concorrenti del reality show sia uno chef e in molti credono che potrebbe trattarsi di Simone Rugiati o di Anna Moroni.

GF Vip: un cuoco tra i concorrenti

Dopo aver confermato Giovanni Ciacci come primo concorrente del GF Vip e aver praticamente spoilerato l’ingresso di Antonino Spinalbese nella casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha pubblicato un nuovo indizio in merito a uno dei concorrenti del reality show: si tratterebbe di uno chef famoso in tv.

Inizialmente si era ipotizzato che potesse trattarsi di Joe Bastianich, di Anna Moroni o di Alessandro Borghese, mentre nelle ultime ore le indiscrezioni si sono soffermate su Simone Rugiati. Il famoso volto di Cuochi e Fiamme ha già preso parte all’Isola dei Famosi in passato e quindi questa potrebbe essere per lui la seconda esperienza in un reality show. La notizia verrà confermata? Al momento sulla questione tutto tace.

