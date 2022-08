Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Fariba Tehrani sarà tra i concorrenti del GF Vip 7.

Nelle ultime ore Davide Maggio ha confermato che Fariba Tehrani sarà una delle concorrenti del GF Vip 7. La notizia, circolata già nei mesi scorsi, per il momento non è stata confermata dalla produzione del programma. Sulla questione nei mesi scorsi si era espressa anche la figlia di Fariba, l’influencer Giulia Salemi, che a GF Vip Party aveva detto: “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero“.

Fariba Tehrani al GF Vip 7

Secondo indiscrezioni Fariba Tehrani sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. L’ex naufraga al momento non ha confermato la notizia, ma in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più. Fariba si è già fatta conoscere e apprezzare dal pubblico tv con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e ferve l’attesa per conoscere tutti i dettagli sulla nuova edizione del GF Vip, a cui parteciperanno anche Giovanni Ciacci e Antonino Spinalbese.

