Il 16 agosto 2022 a Roma si svolgono i funerali del celebre giornalista Piero Angela, scomparso a 93 anni il 13 agosto.

Le esequie del celebre divulgatore scientifico Piero Angela si svolgono a Roma con cerimonia laica al Campidoglio. Dalle 11.15 alle 12.30, su Rai 1, andrà in onda sul Tg1 una diretta a cura di Giorgia Cardinaletti, e poco prima di aprire la camera ardente il figlio del giornalista, Alberto Angela, terrà un discorso per ricordare suo padre.

Piero Angela: i funerali a Roma

Nella sala della Protomoteca in Campidoglio è stata allestita la Camera ardente per Piero Angela, il celebre giornalista e divulgatore scientifico scomparso a 93 anni lo scorso 13 agosto. Il figlio Alberto, che per primo ha annunciato la scomparsa del giornalista, terrà un discorso in suo onore durante quella che sarà una commemorazione laica (così come voluto dal giornalista).

Alle esequie è attesa anche la figlia del giornalista, Christine, e i tre nipoti Edoardo, Alessandro e Riccardo (nati dall’amore tra Alberto Angela e sua moglie Monica). In queste ore in tanti tra fan, amici colleghi del noto divulgatore scientifico hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa via social. A dare la notizia della sua dipartita è stato il figlio Alberto, che sui social ha scritto solamente: “Buon viaggio, papà”.

