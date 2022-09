Orietta Berti sarà presto la nuova opinionista del GF Vip, e non ha perso l’occasione per scagliare una frecciatina contro Alex Belli.

Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del GF Vip dove, nel bene e nel male, ha fatto parlare di sé. La nuova opinionista del programma, Orietta Berti, è più carica che mai per il suo nuovo impegno con il reality show, ma non ha perso l’occasione per scagliare una frecciatina infuocata proprio contro Belli. “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”, ha affermato.

Orietta Berti: la frecciatina a Alex Belli

A quanto pare Alex Belli non è riuscito a conquistarsi neanche la simpatia di Orietta Berti che, nelle ultime ore, gli ha scagliato una frecciatina infuocata durante una sua intervista col settimanale Mio. Durante la sesta edizione del programma l’attore ha fatto parlare di sé per via del suo triangolo amoroso con la moglie Delia Duran (con cui starebbe cercando di avere un figlio) e con l’influencer Soleil Sorge.

I rapporti tra la Sorge e Belli non si sono conclusi nel migliore dei modi dopo l’esperienza vissuta all’interno del programma, e al momento sembra che i due abbiano interrotto i loro rapporti. Per quanto riguarda Orietta Berti invece i fan non vedono l’ora di vederla all’interno dello show, dove svolgerà il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli.

