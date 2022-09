Le elezioni politiche si svolgeranno pochi giorni dopo l’inizio del GF Vip 7 e Signorini ha svelato cosa accadrà ai concorrenti che andranno a votare.

In vista della nuova edizione del GF Vip 7 Alfonso Signorini ha svelato cosa accadrà ai concorrenti che il 25 settembre andranno a votare per le Elezioni politiche 2022. “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid”, ha dichiarato il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni.

Alfonso Signorini

Signorini: le elezioni politiche e il GF Vip

Il Grande Fratello Vip 7 avrà inizio il 19 settembre e pochi giorni dopo i concorrenti che lo vorranno potranno recarsi alle urne per votare. Lo stesso Signorini ha svelato che a seguire i vipponi dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena (della durata di 5 giorni) così da scongiurare il pericolo di un contagio da Coronavirus. In tanti tra i fan del programma si chiedono se non fosse il caso di rimandare l’inizio dello show proprio a causa delle elezioni politiche visto che, se tutti i concorrenti in gara dovessero andare a votare, non è dato sapere come si potrebbero svolgere le successive puntate dello show. Al momento Signorini non ha fornito delucidazioni in merito e in tanti sperano di saperne presto di più.

