Al GF Vip Gegia ha confessato di essere legata a un uomo di 20 anni più giovane di lei, ma alcune cose non tornano nel suo racconto.

Tra i fan del GF Vip c’è già chi ipotizza un nuovo caso Mark Caltagirone che questa volta non vedrebbe protagonista Pamela Prati, bensì Gegia. Al reality show la concorrente ha svelato di avere una relazione telefonica con un uomo che avrebbe visto una sola volta all’aeroporto di Istanbul. Contattato dai fan del programma attraverso i social l’uomo avrebbe affermato di non conoscerla.

Gegia

Gegia: il fidanzato Mehmet

Gegia ha confessato al GF Vip di avere una liaison con un uomo di nome Mehmet da lei visto una sola volta all’aeroporto di Istanbul. I due non parlerebbero la stessa lingua, ma nonostante questo Gegia ha affermato che si sentirebbero quotidianamente per via telefonica e che lui le avrebbe confessato di essere innamorato di lei.

“Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto. Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Lavora tante ore al giorno e ogni mattina mi scrive ‘Buongiorno, amore mio”’ Credo che sia un ragazzo sincero e sono molto innamorata. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio”, ha confessato Gegia. A GF Vip Party intanto Giulia Salemi ha fatto sapere che l’uomo, contattato dai fan del programma, avrebbe dichiarato di non conoscere Gegia. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

