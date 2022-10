Al GF Vip è scoppiata una furibonda lite tra Signorini e Sara Manfuso in merito a un comportamento inappropriato avuto da Giovanni Ciacci.

Sara Manfuso ha deciso di lasciare il GF Vip a causa del caso Bellavia e a seguire, in diretta tv, ha affermato di essersi sentita a disagio perché Giovanni Ciacci le avrebbe toccato inavvertitamente il sedere e avrebbe ironizzato su una presunta violenza nei suoi confronti. Ciacci, che era presente in studio, si è difeso pubblicamente e Signorini ha finito per litigare con Sara Manfuso cacciandola dallo studio. Il conduttore ha infatti specificato che l’ex concorrente avrebbe potuto manifestare subito il suo disappunto contro Ciacci mentre invece sarebbe scoppiata a ridere.

“Ma perché ti sei messa a ridere? Questa è retorica e io non ci casco”, ha affermato Signorini, mentre Sara Manfuso ha dichiarato: “Io ho riso e ho riso perché ero in imbarazzo, provavo vergogna e non se n’è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto “Sara come stai” e nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione. Chiaro. Si vede solo quello che si vuol vedere”.

Sara Manfuso

Sara Manfuso: lite con Signorini al GF Vip

Alfonso Signorini ha avuto un’accesa lite con Sara Manfuso al GF Vip e l’ha spinta a lasciare lo studio del reality show. Dal canto suo l’ex concorrente ha accusato Ciacci di averle ricordato – con il suo gesto – la violenza da lei subita anni fa e lo stesso costumista è stato costretto a difendersi in diretta:

“Mi dispiace un linciaggio l’ho passato, due no. Per sbaglio, passando, ti ho toccato il sedere, ho detto che non volevo che venisse fraintesa come una violenza e poi ho detto: “Dovremmo parlare proprio di questo”. Non ci sto a passare per quello che fa la violenza.” La vicenda ovviamente ha diviso il pubblico social e in tanti si stanno chiedendo se la questione avrà ulteriori sviluppi e se ci saranno ulteriori chiarimenti tra Signorini e Sara Manfuso al GF Vip.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG