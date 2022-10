Una vicina di casa di Elenoire Ferruzzi avrebbe smentito le affermazioni da lei fatte in merito al suo presunto lussuoso attico a CityLife.

Al GF Vip Elenoire Ferruzzi ha svelato di abitare in un lussuoso attico (con tanto di palestra) a Citylife, dove ha affermato – tra le altre cose – che pagherebbe ben 2mila euro al mese di spese condominiali. Una vicina di casa della Ferruzzi ha contattato Deianira Marzano per smentire la questione, e ha detto: “Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero”, avrebbe detto la donna, e ancora: “L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce”.

Elenoire Ferruzzi: l’attico a CityLife

Al GF Vip Elenoire Ferruzzi ha raccontato la sua storia fatta di sacrifici e infine ha svelato di essersi “dissanguata” per acquistare un lussuoso attico a CityLife, con tanto di palestra inclusa. “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”, ha confessato al GF Vip, aggiungendo anche di pagare ben 2mila euro al mese di spese condominiali.

Una donna che sostiene di essere la vicina di casa di Elenoire ha però confessato a Deianira Marzano che le cose non starebbero affatto così e che anzi, la vippona vivrebbe come lei in una casa popolare. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti sono curiosi di conoscere la verità in merito alla vicenda.

