Elenoire Ferruzzi è da poco approdata al GF Vip 7 e ha già tenuto banco con diverse storie sulla sua vita privata, a partire dal bullismo sofferto durante l’infanzia fino al suo percorso di transizione (per cui ha ricevuto il pieno supporto dei genitori). In merito ai bulli che l’avrebbero vessata Elenoire Ferruzzi ha dichiarato: “Con qualcuno ci ho anche fatto l’amore. Non mi aveva riconosciuta: del resto io sono cambiata molto! Tanto che, quando gli rivelai la mia identità, rimase a bocca aperta e mi disse: ‘Ti chiedo scusa per tutto il male che ti ho fatto. Ai tempi io non avevo i mezzi per capire’. Una vera rivincita”.

Elenoire Ferruzzi e i bulli: la confessione

Al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi è senza dubbio uno dei personaggi più in vista di questa nuova edizione e, dopo aver svelato quello che per lei è il significato delle sue lunghissime unghie rosse, l’icona LGBT si è lasciata andare anche ad alcune confessioni sulla sua vita privata. In particolare ha confessato di aver sofferto i pregiudizi della società e di come i bulli e gli insegnanti l’abbiano vessata prima del suo percorso di transizione. Elenoire Ferruzzi ha confessato che grazie all’amore della sua famiglia avrebbe imparato a perdonare chi in passato le avrebbe fatto del male: “Non ho più rancori, nè rabbie represse. Ho perdonato tutti”, ha ammesso.

