Elenoire Ferruzzi ha svelato per la prima volta al GF Vip il significato delle sue unghie straordinariamente lunghe.

Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti del GF Vip 7 e da subito si è attirata le attenzioni generali a causa delle sue unghie straordinariamente lunghe. Interrogata da Signorini in merito al perché della sua scelta estetica, Elenoire Ferruzzi ha spiegato che le unghie avrebbero per lei un significato ben preciso: “Sono la massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura”, ha detto, e ancora: “Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco”.

Elenoire Ferruzzi: perché ha unghie lunghissime

Elenoire Ferruzzi è diventata un’icona del mondo LGBT anche grazie al suo stile sopra le righe e i fan del GF Vip non hanno potuto fare a meno di notare le sue unghie straordinariamente lunghe e laccate di rosso. La domanda fatta da Signorini è servita sicuramente a dissipare alcune curiosità dei telespettatori in merito alle unghie della nuova concorrente del reality show, ma in tanti si chiedono come farà a lavare i piatti all’interno della casa e se – soprattutto – sarà costretta a delegare a qualcuno le pulizie proprio a causa delle sue unghie extra long.

