Pamela Prati è tornata a far parlare di sé ora che è una delle concorrenti ufficiali del GF Vip e nelle ultime ore le sue ex manager, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, sono tornate a scagliarle delle frecciatine via social. In particolare la Perricciolo ha gettato pesanti ombre sullo scandalo che ha visto protagonista la Prati alcuni anni fa in merito al fidanzato “fantasma” Mark Caltagirone e ha insinuato che la showgirl fosse fidanzata con un uomo reale mentre dava adito alla vicenda (poi risultata una completa invenzione).

Pamela Perricciolo contro Pamela Prati

Pamela Prati era fidanzata con un uomo mentre dava vita al finto scoop sulle sue nozze con Mark Caltagirone? La notizia è stata lanciata dalla sua ex manager, Pamela Perricciolo, accusata dalla stessa Prati di aver inventato il suo “fidanzato fantasma” insieme all’ex collega Eliana Michelazzo. In questi anni le tre si sono rimpallate più volte le responsabilità della vicenda, e Pamela Prati ha sempre dichiarato di esser stata la “vittima inconsapevole” delle due manager.

“Qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto. Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici. Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere”, ha scritto Pamela Perricciolo nelle sue stories via social e nel frattempo in tanti si chiedono se lei e la Prati avranno un chiarimento in diretta tv nei prossimi mesi.

